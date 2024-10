Denunciati dalla Polizia di Stato sei ambientalisti a Sassari per aver imbrattato un marciapiede in via Pertini. A notare i tre uomini e le tre donne un agente della Questura che, nel parco della strada, li aveva notati mentre con bombolette spray realizzavano, secondo loro, un’opera artistica il cui obiettivo sarebbe stato quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e i giovani contro l’inquinamento e il cambiamento climatico.

Un lavoro però compiuto senza l’autorizzazione dell’amministrazione comunale e che, nonostante i moniti del poliziotto, in quel momento fuori dal servizio, hanno continuato a “creare”. È stata allora allertata la sala operativa della Questura che ha inviato sul posto alcune volanti. Una volta identificati, i sei individui sono stati denunciati in stato di libertà per deturpamento e imbrattamento di cose altrui in concorso fra loro.

