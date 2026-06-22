L’appello è ancora lì, da quasi un mese, ma l’interessato non risponde. A Sassari, nella chiesa del Carmelo, campeggiano sul portone e all’ingresso due fogli indirizzati al “Carissimo Signor Ladro”, la cui “visita non è stata gradita”.

Il destinatario, riporta lo scritto, ha portato via, davanti all’altare, “un vaso in rame” che viene “utilizzato durante la notte di Pasqua”. Valore finanziario relativo ma importante dal punto di vista religioso, considerato l’utilizzo. L’anonimo si sarebbe portato via anche alcune piantine oltre ad aver frugato nelle cassette delle offerte senza trovare nulla che fosse di suo interesse.

Agendo con la sola preoccupazione di non essere visto da due fedeli ma inconsapevole dell’occhio delle telecamere di videosorveglianza, che hanno ripreso i momenti del furto.

Nel messaggio la chiesa si augura un pentimento o, in alternativa, di non farsi vedere più, perlomeno con intenti predatori. Altrimenti, conclude il foglio, “saremo costretti a segnalare l’accaduto ai proprietari della chiesa, ossia alla prefettura”.

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