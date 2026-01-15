Il Siulp: «Disastroso disinteresse del ministero dell'Interno per il territorio sassarese»«Noi privati di un indispensabile rafforzamento degli organici»
Indignazione del Siulp di Sassari per quella che definisce «scarsa attenzione da parte del Ministero dell’Interno nei confronti delle reali e urgenti esigenze di sicurezza della provincia di Sassari». Il Sindacato Unitario dei lavoratori della Polizia constata che, così riporta in un documento, “al termine del 231° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, nessuna unità dei neo-formati è stata destinata al rafforzamento degli organici della Polizia di Stato in provincia di Sassari”.
Una scelta definita grave in considerazione delle mancanze a livello di organico, divenute più critiche per i pensionamenti, i trasferimenti e l’aumento dei compiti per il personale.
«La provincia di Sassari - continua la nota firmata dal segretario provinciale Massimiliano Pala - da tempo chiamata a far fronte a una domanda di intervento e di controllo del territorio in costante e sensibile aumento, si vede così privata di un indispensabile rafforzamento degli organici, assistendo all’ennesima occasione mancata per colmare un vuoto strutturale ormai noto, ripetutamente segnalato e tuttora irrisolto, che non può più essere considerato tollerabile».
«Il Siulp di Sassari - si rimarca - non può e non vuole restare in silenzio di fronte a questo disastroso disinteresse. La nostra azione, infatti, non si limita a denunciare le criticità: abbiamo il dovere di tutelare concretamente i diritti degli operatori della sicurezza, sostenendo la loro professionalità e le condizioni operative necessarie per svolgere il loro lavoro con efficacia e dignità».
Il sindacato stigmatizza che la decisione presa non abbia tenuto conto di quel che serve al territorio e conclude: «Non possiamo accettare passivamente che decisioni di questo tipo continuino a essere prese senza una valutazione approfondita delle priorità territoriali, trascurando il diritto dei cittadini a vivere in sicurezza e la necessità di garantire condizioni operative dignitose e adeguate agli operatori».