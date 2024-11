No ma anche sì al Canalone, o almeno a una parte di esso. Il sindaco di Sassari è intervenuto con un comunicato, a margine del consiglio comunale in cui si è discussa una mozione proprio sull’opera di mitigazione del rischio idrogeologico nel Fosso della Noce. «Quest’amministrazione», dichiara il primo cittadino Giuseppe Mascia, «ritiene contrario all’interesse della collettività revocare la delibera di approvazione del progetto e l’aggiudicazione dell’appalto integrato. Ciò esporrebbe il Comune a richieste di indennizzo da parte dell’aggiudicatario e alla perdita certa dei finanziamenti ministeriali e regionali».

Mascia ritiene invece fondamentale cercare una soluzione che abbini la salvaguardia e la valorizzazione del territorio alla messa in sicurezza idraulica. Fatto possibile attraverso il procedimento di Via. «Va ricordato che il Comune di Sassari, già prima dell’avvio del procedimento di Via, ha avviato il confronto con l’Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna per valutare una variante al Pai per mitigare le aree di pericolosità e il livello di rischio».

Il sindaco sottolinea come i prezzi delle lavorazioni, dall’indizione della gara a oggi sono molto aumentati. «Ciò potrebbe determinare la necessità di ridurre le opere in progetto, con lo stralcio di parte di esse e la definizione di un lotto di intervento che privilegi per prima cosa rimuovere gli ostacoli al deflusso delle acque all’altezza dei due terrapieni di viale Trieste e viale Trento. Quanto alla richiesta di coinvolgimento della comunità l’iter del procedimento di Via prevede il coinvolgimento dei soggetti istituzionali e del pubblico interessato, per recepire eventuali contributi migliorativi. Quanto al futuro della valle, abbiamo già detto di voler prevedere il massimo coinvolgimento attraverso un concorso di idee e altri meccanismi di partecipazione».

