L’Aou di Sassari partecipa alle celebrazioni del Mese Mariano e accoglie il simulacro della Vergine Maria. Il passaggio si terrà nella giornata di mercoledì 14 maggio, alle 9:15 nel piazzale dell’ospedale civile Santissima Annunziata, in via De Nicola, secondo il programma predisposto dai cappellani dell’Aou, don Piero Bussu, don Virgilio Businco e padre Eugenio Pesenti.

Sarà il frate guardiano della Comunità francescana del Santuario Mariano a consegnare la statua alla presenza dei volontari e dei rappresentanti del gremio dei Massai. La statuetta si sposterà nei reparti dell’ospedale, portando un messaggio di conforto a pazienti e operatori, a partire dal 6° piano, e via via scendendo fino a ritornare al settimo piano nella cappella, dove resterà fino alle 14. Dalle 14.15, il simulacro sarà trasferito alle Cliniche di viale San Pietro, per iniziare la seconda parte della visita che, dopo il percorso nei reparti del Palazzo Clemente e delle stecche bianche, si chiuderà in quello di Malattie infettive.

La giornata di devozione alla Vergine si concluderà con la messa delle 18.30 nella chiesa della Madonna delle Grazie, a San Pietro in Silki. A officiare la funzione monsignor Gian Franco Saba il quale rivolgerà ai fedeli il suo saluto prima di assumere il nuovo incarico. «La presenza della Vergine all'interno dei nostri reparti ospedalieri è un gesto dal profondo valore spirituale e umano – sottolineano i cappellani dell’Aou – Rappresenta l’occasione per rinnovare la devozione alla Madonna, quindi la speranza. Sarà un modo per sentirsi accompagnati nei momenti più delicati della malattia e sentirsi uniti in una comunità che non smette di avere fede».

