Iniziativa partecipata ieri a Sassari quella promossa da Voce Amica dedicata a sensibilizzare sul tema del suicidio. In piazza d’Italia, dalle 18 alle 21, sono state tante le persone che si sono fermate per partecipare alla proposta dei volontari: scrivere su un foglio ciò che pesa nella propria vita e a liberarsene gettandolo simbolicamente in un cestino. Invitandolo poi anche a riportare ciò che invece lo fa fiorire, lasciando traccia di un pensiero positivo.

Diversi poi coloro che hanno voluto comunicare un particolare della propria vita e anche i sentimenti rispetto a un gesto anticonservativo. C’è chi ha riferito di pensare spesso al suicidio e che, oltre alla salute e al lavoro, ciò di cui sente più bisogno è avere persone intorno che le vogliano bene. Qualcuno ha detto di conoscere già il servizio di Voce Amica e di considerarlo una vera àncora nei momenti difficili. Un’altra persona ha raccontato che un suo caro è morto suicida e superare quel lutto è stato uno dei momenti più difficili della sua vita. Poterne parlare l’ha aiutata a renderlo più sopportabile.

Il messaggio è chiaro: parlare del dolore e condividerlo alleggerisce, mentre il silenzio può diventare un peso insostenibile. Voce Amica Sassari ricorda infine che sono aperte le iscrizioni per il corso per nuovi operatori dell’ascolto. Il servizio è offerto tutti i giorni attraverso tre canali: il telefono, whatsapp Amico e la mail. Ogni contatto è uno spazio sicuro dove trovare accoglienza e presenza, perché anche un dialogo può fare la differenza.

