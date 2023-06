Il parco di via Diaz a Sassari è di recente costruzione. Esteticamente molto bello, è stato concepito con criteri moderni. Per famiglie, bambini, ma anche per ospitare eventi. Ma poi sono evidenti le noncuranze che annullano le migliori intenzioni. Come la situazione della grande vasca circolare del parco, che peggiora di giorno in giorno.

Non solo priva di manutenzioni (e di fontana) ma piena di acqua maleodorante, che si accumula e staziona dopo le giornate di pioggia come quelle di questi giorni.

«Peccato. Perché a noi il parco piace - dicono diversi residenti - ma se le cose continuano così si tratta di una bella occasione mancata. Speriamo il Comune raccolga le nostre istanze. Del resto non ci vorrebbe moto per renderlo più agibile e funzionale».

© Riproduzione riservata