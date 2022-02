I lavori sono finiti da tempo e i problemi sono cominciati immediatamente dopo la sua ultimazione, ma a Sassari il parco di via Berlinguer, in zona Sassari 2, ai piedi del quartiere Monte Rosello, appare sempre più un'incompiuta, oramai invasa totalmente dalle erbacce, che ne fanno assumere più l'aspetto di una giungla che di un parco o giardino pubblico.

La situazione peggiora di giorno in giorno. I residenti avevano aspettato per anni questo piccolo polmone verde, dove far giocare i bambini e trascorrere qualche ora di tranquillità. "Ora tutto sta cadendo nel degrado e nell'abbandono - dicono alcuni - in un'opera solo da poco conclusa. Più volte abbiamo segnalato i problemi, ma nessuno è intervenuto". Qualcuno lancia l'idea della costruzione di un chiosco, con l'affido della cura del verde in cambio di uno sconto sull'affitto. Ma sono solo ipotesi. Dal Comune fanno sapere che "il parco di via Berlinguer è ancora in capo al settore Infrastrutture e devono essere adempiute alcune formalità prima di passarlo in gestione al settore Ambiente". Nel frattempo le erbacce crescono rigogliose.

© Riproduzione riservata