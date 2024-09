Il questore di Sassari Filiberto Mastrapasqua ha incontrato il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas.

La visita istituzionale, presso il Municipio di piazza Umberto I, è stata l’occasione per augurare un buon lavoro al massimo dirigente della Questura e a tutta la Polizia di Stato, un momento importante per esporre le caratteristiche della città e l’importanza di percorsi condivisi per valorizzare e rafforzare la cultura della legalità.

L’amministrazione comunale di Porto Torres, infatti, garantirà massima collaborazione e sinergia per tutte le attività coordinate dal nuovo Questore, che ha assunto l’incarico il 3 settembre scorso, finalizzate a tutelare la serenità e la sicurezza di tutta la popolazione e a intensificare il rispetto della convivenza civile. «A Filiberto Mastrapasqua vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte del sindaco a nome di tutta la comunità turritana», ha detto il primo cittadino. All’incontro ha partecipato anche l’ispettore Ottavio Algisi responsabile del posto di Polizia e Frontiera marittima di Porto Torres.

© Riproduzione riservata