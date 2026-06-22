Il campo di viale Adua a Sassari continuerà a essere gestito dalla società Marzio Lepri. Lo ha deciso nei giorni scorsi il Tar Sardegna, Sezione Seconda, respingendo il ricorso della Asd Sacra Famiglia che aveva contestato la legittimità dell’assegnazione della struttura da parte del Comune.

Il Tribunale aveva già respinto a dicembre l’istanza cautelare e, stavolta, al termine della trattazione delle parti ha espresso la decisione su un contenzioso che va avanti da quando Palazzo Ducale, nell’agosto 2025, aveva disposto la rescissione del contratto con la Sacra Famiglia e, poco dopo, la gestione del campo da parte della Marzio Lepri, vincitrice del bando.

Da qui erano partite le istanze della prima società, prima al Tribunale civile e poi al Tar. In quest’ultima sentenza, i tre giudici respingono il ricorso intervenendo sui vari punti presentati dalla Asd. Tra questi i requisiti di partecipazione, dove il Tribunale sostiene che la Marzio Lepri è regolarmente iscritta, così come si attesta legittima la nomina del rappresentante legale, nominato dall’assemblea degli associati nel 2022.

Allo stesso modo i magistrati non ravvisano nulla di illegittimo sulla procedura di gara del Comune né per quanto riguarda il punteggio. Finisce così una diatriba che ha tenuto banco a lungo.

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