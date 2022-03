Era stato inaugurato dieci anni fa come il primo play ground della città di Sassari, uno spazio aperto dove era possibile praticare lo street basket. In questi anni, invece, il campo di via Venezia si è trasformato in una discarica, frequentato nella notte da chi con lo sport non ha proprio niente a che fare.

All’interno ci si trova di tutto: cartoni, plastica, lattine e bottiglie di birra buttate per terra con cocci di vetro pericolosi per i tanti adulti e giovani appassionati di pallacanestro che frequentano la struttura. Nel 2012 era stata sottoposta ad alcuni interventi migliorativi. Ma il tempo ha lasciato spazio al degrado e all’incuria. Il cancello di ingresso è danneggiato e lascia libero accesso a chiunque, anche ai malintenzionati.

Quando cala il sole il campo, che doveva rappresentare il simbolo del basket da strada, diventa terra di nessuno. Il canestro è ormai fuori uso, le attrezzature inutilizzabili, la superficie è degradata e attorno solo sporcizia. Nonostante la buona volontà di qualcuno di ripulire campo e gradoni, ogni giorno si ripete la stessa scena. Si chiedono maggiori controlli, una vigilanza contro chi vi bivacca la notte.

