Una luce verde accesa dai Vigili del fuoco di Sassari nella speranza di trovare le cure efficaci contro le sindromi Pans e Pandas, neuroinfiammazioni di origine autoimmune che, secondo le più recenti statistiche elaborate in America si manifestano con sintomi neuropsichiatrici di vario grado in un bambino su 200, a seguito di infiammazioni recidive da streptococco beta-emolitico di gruppo A, da virus o altri agenti patogeni.

Il corpo nazionale dei vigili del fuoco che aderisce all'iniziativa di sensibilizzazione, ha illuminato stasera, 9 ottobre dalle ore 18, le strutture del comando provinciale di Sassari con luci di colore verde. Un modo per celebrare questo importante appuntamento e la speranza di poter vedere accedere per tutti i bambini affetti dalle sindromi Pans e Pandas ai protocolli di cure internazionali efficaci e multidisciplinari.

L'iniziativa promossa dall'associazione "Genitori Pans-Pandas-Bge ODV" per far conoscere in maniera più incisiva tali patologie, ha visto la presenza del comandante provinciale, Antonio Giordano.

