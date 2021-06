Via Nobile, Sassari, quartiere Latte Dolce. In uno stabile popolare, di proprietà di Area, dove vivono decine di famiglie, la situazione strutturale è oltre i limiti di guardia e ben visibile a occhio nudo.

I pilastri di cemento armato che reggono l'intero stabile presentano segni tangibili di deterioramento, dovuti ad anni di usura e soprattutto di mancate manutenzioni. Un fatto ovviamente che allarma i condomini e i residenti.

"Segnaliamo quotidianamente le anomalie e i pericoli in numerose case Area ubicate nel quartiere Latte Dolce e Santa Maria di Pisa - afferma Gianluigi Onida, componente del comitato di quartiere - Il caso di via Nobile è uno dei più eclatanti e clamorosi. Ci auguriamo che non debbano succedere tragedie prima che qualcuno intervenga. Non bisogna essere ingegneri per capire che numerosi stabili di proprietà Area hanno bisogno al più presto di interventi urgenti di manutenzione. Sinora - conclude - i nostri appelli sono caduti nel vuoto".

