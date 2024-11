500mila euro vinti a Sassari al Gratta e Vinci. «La fortuna è cieca ma stavolta ci ha visto bene», commentano Patrizia Capitta, 40 anni, e Fabio Tetti, 39, titolari del Tabacchi di via Baldedda, nel quartiere di Monte Rosello, dove ieri mattina è avvenuta la vincita. «Il gratta e vinci da 5 euro l'ha preso alle 8.30 una signora, non della zona- spiega Fabio- che, a vedere le sue condizioni fisiche, ne aveva proprio bisogno. Speriamo ne faccia buon uso e risolva i suoi problemi».

La donna, molto emozionata, ha chiesto conferma della vincita, forse incredula per quanto accadutole. «Siamo felicissimi - aggiunge Patrizia -. Questa vittoria è anche un pò nostra e del quartiere». E proprio Patrizia ha un motivo in più per essere contenta. «Ho appena perso mia nonna ed ero triste. Quando ho saputo della vincita mi è venuto da pensare che ci abbia aiutato». I due titolari, coppia nella vita, si conoscono fin dall'adolescenza, entrambi residenti in via Baldedda, «ma da due parti opposte della strada».

«Ho lavorato per anni a Londra come cuoco - ricorda Tetti- ma ho deciso di tornare perché volevo fare qualcosa per il quartiere». Capitta, dopo un'esperienza in un'attività per bambini, ha voluto aprire il Tabacchi: «Non bisogna mai arrendersi». Il locale, aperto nel 2019 e dove è possibile fare anche qualsiasi tipo di pagamento, dagli F24 ai bonifici, ha raggiunto in questi giorni il quinto anno di attività. «Con la vittoria al Gratta e Vinci - concludono Patrizia e Fabio - abbiamo in motivo in più per festeggiare».



