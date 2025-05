La Cavalcata Sarda si allunga. Presentata oggi a Sassari, nell'Aula consiliare di Palazzo Ducale, la 74esima edizione della Festa della Bellezza, il cui fulcro della sfilata è in programma domenica 18 maggio. «Ma stavolta - riferisce il sindaco Giuseppe Mascia in conferenza stampa - l'evento inizierà una settimana prima, da lunedì 12 maggio».

In programma mostre fotografiche con gli scatti di Salvatore Marras, omaggi alla canzone sassarese, spettacoli di cantadores e altre iniziative di musica sarda distribuite lungo la settimana.

«La Cavalcata - sostiene il primo cittadino - rappresenta un orgoglio per Sassari, la possibilità di esporre le differenze della Sardegna e la ricchezza che fa grande questa isola».

60 i gruppi folk, 22 i cavalieri, 5 le coppie a cavallo, 6 i gruppi di maschere tradizionali, previsti per domenica 18 maggio. Dal pomeriggio la kermesse si sposterà all'ippodromo Pinna per le pariglie equestri organizzate dalla società ippica sassarese e dalle 16 inizieranno le prove di destrezza di amazzoni e cavalieri. Anche quest'anno il direttore artistico sarà Giuliano Marongiu che promette un grande spettacolo impreziosito come da tradizione dalle due serate dedicate ai canti e ai balli tradizionali della Sardegna, in cartellone sempre in piazza d'Italia, sabato 17 e domenica 18, con la presenza di 70 artisti.

«Abbiamo la responsabilità di mettere in vetrina la Sardegna - aggiunge l'assessora alla Cultura Nicoletta Puggioni - la Cavalcata Sarda è un evento laico che apre la stagione turistica nell'isola». Di 600mila euro la spesa complessiva, di cui 250mila stanziati dalla Regione.

