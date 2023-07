Hanno camminato veloci le fiamme nelle campagne di Biancareddu, nella frazione di Sassari.

In volo due Canadair per circoscrivere il fuoco che si espande a macchia d’olio. Diversi ettari divorati dall’incendio che ha costretto gli agricoltori della zona ad intervenire con i propri mezzi, utilizzando i trattori per arginare le fiamme. Non solo sterpaglie ma anche macchia mediterranea e pascoli.

Sul posto i vigili del fuoco, barracelli, le squadre della protezione civile e gli uomini del corpo forestale impegnati dal primo pomeriggio a spegnere le fiamme. Ancora non è stato calcolato il numero degli ettari di terreno colpiti.

Le lingue di fuoco hanno lambito alcune abitazioni e la temperatura, nelle vicinanze del rogo, ha superato i quaranta gradi. Sferzate di vento stanno trascinando le fiamme in lungo e largo in un’area vasta che si sposta nel territorio di Stintino. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Si tengono sotto controllo alcuni eventuali focolai che potrebbero riaccendersi.

