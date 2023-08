Dopo i disagi dell’ultimo periodo finalmente viale Umberto apre al traffico. I lavori di rifacimento della condotta idrica di Monte Oro sino al serbatoio di via Milano, nel comune di Sassari, sono terminati prima del previsto crono programma e, da domani, finalmente i cittadini potranno riprendere a transitare sulla strada interrotta dal cantiere.

Il sindaco Nanni Campus ha revocato l’ordinanza emessa il 27 luglio e disposto la riapertura al traffico della corsia ascendente centrale e discendente di viale Umberto I, da viale Trieste a viale Trento, e la riapertura alla sosta e fermata dell’area parcheggio dello stesso tratto di strada, ad eccezione delle aree autorizzate per occupazione del cantiere di Abbanoa. La società ha avviato gli interventi per migliorare il servizio di approvvigionamento dell’acqua che interessa via Sorso, via Cagliari, via Brigata Sassari, via Torres Tonda, via Politeama e via Umberto.

I lavori riprenderanno alla fine del mese a cominciare da via Politeama e via Cagliari.

