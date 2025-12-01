Tutto inizia 5 anni fa a Sorso, con il commento da parte di un 71enne sulle capacità di guida di una donna. Quando il compagno 47enne di quest’ultima va da chi ha pronunciato la frase il confronto degenera presto e il più giovane viene aggredito dal più anziano, secondo l’imputazione, con un martello e un coltello e minacciato con la frase “Ti crepo”.

Il 47enne riesce però a schivare i colpi e, forse, ad assestare qualche schiaffo per difendersi. Ma l’episodio non finisce lì. L’uomo infatti rientra nel proprio negozio di generi alimentari e riceve nello stesso giorno la visita, riferiscono le accuse, dei figli del 71enne, uno di 41 anni, l’altro di 40. Questi picchiano il 47enne con calci, pugni e testate sul volto, sulla mano e su un orecchio facendolo cadere a terra. Anche al suolo l’uomo continua a subire a subire l’aggressione e vengono inoltre lanciate bottiglie d’olio e di passata di pomodoro prese dagli scaffali.

Non mancano anche qui le minacce, come “Non ti azzardare più a dare uno schiaffo a mio padre perché ti ammazzo”.

Al reato ipotizzato di lesioni e minacce si aggiunge anche quello di danneggiamento perché ci passano di mezzo il mobile della cassa e le bottiglie citate con tutto il contenuto sparso per il locale. In più ai due si contesta l’aggravante che l’episodio è avvenuto alla presenza di una minore. Dallo scontro la parte offesa esce con 20 giorni di prognosi e decide di fare denuncia. Oggi in tribunale a Sassari si è tenuta la discussione davanti alla giudice Anna Pintore dove la pm Alessia Sanna ha ritenuto provata la responsabilità dei tre sollecitando una sentenza a un anno per il più anziano e a due anni per i suoi figli.

L’avvocato delle parti civili, Bachisio Basoli, ha concluso in conformità a quanto sostenuto dalla pm chiedendo un risarcimento di 10mila euro. A difendere i tre era l’avvocato Loredana Martinez. La giudice ha disposto per il 71enne la condanna a 4 mesi e 15 giorni, più 1500 euro di risarcimento, per i figli invece un anno ciascuno e a una multa di 2mila e 2600 euro.

