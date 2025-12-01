Il Comune di Bonorva colpito dalle emergenze è costretto a correre ai ripari. Sul piano della crisi idrica l'amministrazione comunale ha avviato i lavori per la trivellazione di un pozzo, nella località Punga, con l'obiettivo di soddisfare in parte l'approvvigionamento dell'acqua a seguito dell’emergenza che ha interessato diversi comuni del Sassarese, sottoposti a continue restrizioni.

Interventi predisposti in collaborazione con la società Abbanoa. «Stiamo contestualmente individuando altri punti dove avviare i lavori per la realizzazione di ulteriori pozzi», assicura il sindaco di Bonorva, Massimo D’Agostino.

Il paese si trova ad affrontare anche le criticità legate alla mancata raccolta di plastica. «Entro domani, 2 dicembre, dovremmo avere la risposta sul prossimo ritiro in programma lunedì», spiega il primo cittadino.

«Se la situazione dovesse tornare alla normalità, il conferimento avverrà normalmente- precisa – ma se lo stato di crisi non dovesse garantire il ritiro, in questo caso interverremmo con mezzi propri e garantiremo direttamente, come amministrazione, il ritiro della plastica entro le giornate di mercoledì o giovedì».

© Riproduzione riservata