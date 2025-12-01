140mila euro del Comune per la manutenzione straordinaria sui viadotti di via Papa Giovanni XXIII e di via Don Sturzo a Sassari. Sono interventi programmati dal settore Infrastrutture per la mobilità e Traffico e che avverranno in questi giorni, meteo permettendo.

Il primo cantiere riguarderà la struttura che collega il quartiere di Latte Dolce con viale Porto Torres mentre in seguito ci si occuperà del ponte nuovo, che unisce Prunizzedda con Monte Rosello. I lavori, che dovrebbero concludersi entro febbraio 2026, consisteranno in entrambi i casi nella manutenzione straordinaria delle armature in calcestruzzo.

Per aiutare i lavori in via Papa Giovanni XXIII e garantire la sicurezza agli operatori si renderà necessario ridurre la carreggiata attraverso il restringimento della corsia che percorre il viadotto dalla rotatoria di via Cilea in direzione di viale Porto Torres mentre il passaggio dei pedoni sarà permesso solo sull’altro senso di marcia.

«Questa amministrazione sta compiendo un notevole sforzo per consentire di mettere in sicurezza e migliorare la qualità di una rete viaria molto estesa e caratterizzata da notevoli criticità», sottolinea il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia. «Gli interventi già programmati, per i quali ci sono già le dovute coperture finanziarie, sono tanti», spiega l’assessore alle Infrastrutture per la mobilità e al Traffico, Massimo Rizzu. «Tuttavia per mettere in sicurezza le strade e per renderle fruibili – aggiunge Rizzu – siamo impegnati in un confronto costante con la Regione al fine di reperire ulteriori risorse».

© Riproduzione riservata