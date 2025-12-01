Il centro di Sassari si illumina di nuova energia con la nascita del Centro Commerciale Naturale “In Centru”, una rete che unisce vie e piazze simbolo della città per dare vita a un progetto condiviso di crescita e valorizzazione. Le strade coinvolte sono via Roma, via Spano, piazza d’Italia, piazza Castello, piazza Azuni, largo Cavallotti e via Luzzatti.

L’iniziativa è stata presentata nella sede di Confcommercio Nord Sardegna, che ancora una volta dimostra la sua capacità di creare connessioni e di accompagnare gli imprenditori verso un futuro più competitivo e attrattivo.



Il vicepresidente di Confcommercio Nord Sardegna, Salvatore Brichetto, ha sottolineato con entusiasmo: «Il centro di Sassari sta vivendo una fase di crescita straordinaria. Le nuove aperture e il rafforzamento delle attività già presenti dimostrano che il commercio locale è vivo e pronto a rilanciarsi. Con “In Centru” vogliamo dare forza agli imprenditori e rendere il cuore della città un luogo sempre più accogliente e dinamico. Confcommercio è qui per sostenere questa energia e trasformarla in sviluppo concreto».

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato anche Alberto Fois, Presidente della Territoriale di Sassari, e Giusy Mura, Presidente del CCN “Stelle in Centro”confermando la forza della rete che Confcommercio riesce a tessere tra associazioni, imprese e istituzioni.

