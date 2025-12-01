Il conto alla rovescia è iniziato: mancano 110 giorni ad Alguerunway, l’evento che a detta degli organizzatori sarà destinato a entrare nella storia dello sport podistico sardo come la prima corsa organizzata sulla pista dell’aeroporto di Alghero. L’iniziativa è promossa da Alguerunners in collaborazione con Sogeaal, il patrocinio del Comune di Alghero e il supporto della Fondazione Alghero. Nella notte tra sabato 21 e domenica 22 marzo 2026, lo scalo algherese aprirà eccezionalmente i propri spazi ai runner per una manifestazione dal forte impatto scenografico: correre direttamente sulla pista di volo, immersi nelle luci aeroportuali, in un’atmosfera insolita e suggestiva. La gara prevede due percorsi, 5 e 10 chilometri, entrambi in modalità non competitiva.

«Siamo entusiasti di aprire l’aeroporto di Alghero a un evento sportivo che offre agli appassionati la possibilità di vivere uno spazio affascinante e inconsueto come la pista di volo», afferma Silvio Pippobello, amministratore delegato di Sogeaal e Geasar. «Alguerunway permette di rafforzare il legame tra lo scalo e il territorio, generando valore culturale, sportivo e di immagine turistica».

Soddisfazione anche da parte di Francesco Messina, presidente della Alguerunners: «Da sempre promuoviamo una visione dello sport come esperienza di crescita personale. La suggestione di correre all’interno di un aeroporto rende l’evento unico e capace di lasciare il segno». Le iscrizioni sono già aperte.

