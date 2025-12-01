Un enorme albero di Natale adagiato sul crinale del belvedere di Guardia Grande è la novità voluta dagli imprenditori turistici che gestiscono la Residenza alla Collina e che la borgata agricola si prepara a sfoderare con residenti e turisti per le festività. Una maestosa decorazione alta oltre 25 metri, con vista su Capo Caccia.

Una struttura imponente, visibile da tutta l’area circostante, che si prepara a diventare un nuovo simbolo delle festività. L’iniziativa si inserisce in un percorso di crescente valorizzazione che Guardia Grande sta vivendo grazie all’impegno degli imprenditori turistici locali e non solo, che da anni investono e credono in questo angolo di paradiso.

«Un processo virtuoso che, tuttavia, attende da tempo un sostegno strutturale più deciso da parte del Comune di Alghero, affinché la borgata possa finalmente crescere e ottenere il riconoscimento che merita», spiegano i residenti.

