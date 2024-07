Assolta per non aver commesso il fatto. Così ha disposto il gup Giuseppe Grotteria, ieri in tribunale a Sassari, per Enrica Pezzoni, accusata di aver distratto, in concorso con altre persone, alcuni autoveicoli della società Eutraf, poi fallita.

Vicenda per cui sono già finite a giudizio per bancarotta fraudolenta qualche mese fa altre cinque persone con l’accusa di “aver cagionato il dissesto della società Eutraf per mezzo di operazioni dolose”.

La 48enne emiliana aveva scelto il rito abbreviato e per lei il pm Mario Leo, ritenendola parte attiva in quanto accaduto, ne aveva chiesto la condanna.

Secondo gli avvocati della donna, Luca Sciaccaluga e il collega Mauro Mocchi del Foro di Milano, non sarebbe invece esistita alcuna prova di una responsabilità della propria assistita.

Allo stesso modo il giudice per le udienze preliminari ha rilevato l'assenza di elementi concreti del collegamento dell’imputata con le condotte degli altri imputati.

