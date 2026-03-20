Ennesima spaccata in viale Trieste a Sassari. Stanotte una o più persone hanno sollevato la serranda del Caffè Trieste tentando di sfondare il vetro d'ingresso. Notevoli i danni sulla superficie, incrinata e distrutta in alcuni punti.

Il tentativo di rubare nel locale sarebbe fallito forse perché i ladri, sentendosi disturbati, hanno preferito dileguarsi.

Viale Trieste è da tempo vittima di azioni predatorie che hanno colpito il Bar Accademia, la pizzeria affianco, dei garage oltre a una lunga serie di automobili da cui sono stati sottratti nel tempo diversi oggetti. L'allarme in zona, incluso Viale Umberto, continua.

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