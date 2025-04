Via libera a Sassari della Commissione comunale al nuovo regolamento per l’istituzione di stalli di sosta riservati a persone con disabilità.

Ora saranno stalli personalizzati vicino all’abitazione o al luogo in cui chi li richiede studia o lavora, ma a condizione che nel raggio di cinquanta metri non ci sia disponibilità di un parcheggio, di un locale o di un’area adibita allo scopo e fruibile dalla stessa persona che avanza la richiesta. A illustrare il nuovo testo è stato nei giorni scorsi l’assessore alle Infrastrutture della mobilità e al Traffico, Massimo Rizzu: «L’opportunità ci è stata fornita dal bisogno di mettere mano al regolamento risalente al 2019 per adeguarlo alle novità del Codice della strada – spiega Rizzu – introducendo elementi per una più puntuale regolamentazione della disciplina degli stalli di sosta».

Si prevede tra l'altro la costituzione per decreto sindacale della commissione consultiva, con parere vincolante, che valuti la presenza delle condizioni di invalidità in base alle quali la norma ammette di istituire gli stalli di sosta personalizzata.

I richiedenti dovranno poi dimostrare la necessità di essere sostenuti nella deambulazione da ausili ortopedici appositi e di essere abilitati alla guida con patente speciale. Se non sussistono questi requisiti, dovrà essere dimostrata l’esistenza di particolari condizioni di invalidità, che verranno valutate dalla Commissione.

Il Comune sta operando ulteriori scelte anche per gli stalli non personalizzati, progettando che nelle aree di parcheggio ce ne sia almeno uno ogni cinquanta stalli, o che in prossimità di enti, associazioni e attività ci siano degli stalli a servizio delle auto contrassegnate, anche non esclusivo (ossia che potranno essere utilizzati anche da mezzi non contrassegnati quando sono chiuse le attività in funzione delle quali vengono istituiti).

Si potrà segnalare al settore Infrastrutture della mobilità e Traffico l'eventuale carenza degli stalli. «Sperimentiamo il ricorso a ogni strumento disponibile pur di dare risposte a esigenze concrete e diffuse», riferisce in questo senso l’assessore.

Il regolamento approvato contempla anche che la Commissione si riunisca ogni mese e che il procedimento si concluda entro 45 giorni. È stato poi stabilito che i contrassegni per gli stalli personalizzati attualmente validi permangano sino alla loro scadenza.



