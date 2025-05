Residenti che escono di casa e rischiano di essere investiti dalle automobili che passano a 5 cm dall’uscio. Succede a Sassari in un tratto di via Capo d’Oro e anche di via Casalabria, in pieno centro storico. Un pericolo costante a cui il Comune ha deciso di porre rimedio votando nei giorni scorsi, attraverso la giunta, una delibera che istituisce due aree pedonali.

Nello specifico, come proposto dall’assessore alle Infrastrutture della mobilità e Traffico Massimo Rizzu, le zone dove si potrà passare adesso a piedi con tranquillità riguarderanno via Capo d’Oro, nel tratto compreso tra vicolo Sassu e via Università, e in via e in largo Casalabria in quello tra il civico 1/A di via e Largo Casalabria e via Università. Ora sarà il settore competente a intervenire con la segnaletica necessaria che destinerà le aree, riporta il documento, “al completo servizio della fruizione pedonale”, assicurando “il miglioramento delle condizioni di accessibilità agli utenti”.

