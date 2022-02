Finalmente, dopo vari anni di attesa, è stata realizzata la fermata Atp in via Grazia Deledda, nel quartiere Monte Rosello, uno dei più popolosi di Sassari. Dopo le reiterate proteste dei residenti, trovato l'accordo tra Atp e Amministrazione comunale.Quest'ultima con le sue maestranze ha spostato (in altre postazioni) 12 cassonetti per i rifiuti e una grande campana di plastica per il conferimento del vetro, che occupavano un segmento importante di carreggiata. Una volta liberato il tratto, per Atp è stata possibile la realizzazione della fermata, con l'opportuna segnaletica. "Con il buon senso è stata risolta una problematica che si trascinava da troppo tempo - spiega il neo assessore comunale all'Ambiente Antonello Sassu -. Grazie alla sinergia con Atp sono bastati pochi giorni di lavoro. La nostra azione capillare nei quartieri continua e sono tante le situazioni che si possono sciogliere in breve tempo e senza grosse risorse finanziarie aggiuntive".

© Riproduzione riservata