Ritornano a norma i parametri dell’acqua a Tottubella, la borgata di Sassari dove circa due mesi e mezzo fa era stata emessa l’ordinanza sindacale con la quale veniva ordinato ai cittadini, residenti nella zona interessata, di non utilizzare per il consumo umano quale bevanda e per la preparazione degli alimenti l'acqua erogata dalla rete idrica comunale.

Il provvedimento, pubblicato il 27 ottobre scorso, è stato revocato a seguito della comunicazione sulla conformità dei parametri della Asl di Sassari – Dipartimento di prevenzione – Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione, con la quale si accerta il via libera all’utilizzo a seguito dei prelievi effettuati nella rete idrica del Comune di Sassari nei punti della fontanella pubblica vicino alla chiesa.

