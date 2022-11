Mistero a Sassari.

Una donna è stata trovata morta questo pomeriggio in un’abitazione di via Cesare Pavese vicino alla sorella gemella, viva, ma in gravi condizioni e già trasportata dal 118 all’ospedale Santissima Annunziata.

A dare l’allarme sarebbero stati i parenti delle due donne, di 75 anni, che, non avendo notizie da parte loro, hanno chiamato preoccupati i vigili del fuoco.

I pompieri sono intervenuti facendo irruzione nell’appartamento dove hanno fatto la scoperta della donna deceduta e della sorella. Sul posto la polizia di Stato e la scientifica.

Secondo quanto trapela non risulterebbero segni di effrazione o fughe di gas. Le due donne, questa una delle ipotesi, sarebbero cadute e non sarebbero riuscite a chiamare i soccorsi.

