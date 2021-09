Investito mentre attraversava la strada in via Napoli, a Sassari.

L’incidente si è verificato questa mattina, quando un anziano 95enne è stato travolto da un’auto, una Citroen C1 guidata da una donna che, forse abbagliata dal sole, non ha visto l’uomo che in quel momento attraversava la strada, in prossimità delle strisce pedonali.

Immediatamente soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato in ambulanza in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata, dove si trova ricoverato in grave condizioni.

L'anziano non sarebbe in pericolo di vita. Sono intervenuti anche gli uomini della polizia locale per i dovuti rilievi.

