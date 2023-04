Previsti in un accordo sottoscritto dalle parti, il parcheggio interrato e la riqualificazione di piazza Mazzotti, uno dei cuori del centro storico di Sassari, da decenni congestionata dalle soste di automezzi, non sono mai stati realizzati.

Il comune di Sassari nel 2004 aveva affidato alla ditta SABA la concessione per la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione (23 anni) dei parcheggi pluri piano interrati in piazza Fiume, Emiciclo Garibaldi e Piazza Monsignor Mazzotti. I parcheggi interrati e le opere concordate sono state eseguite da diverso tempo sia all'Emiciclo Garibaldi sia in piazza Fiume. Diversamente da quelle di piazza Monsignor Arcangelo Mazzotti. Mai cominciate.

Per questa incongruenza anche l'attuale Amministrazione comunale, tramite l'Avvocatura civica, ha perciò invitato SABA ( anche a ottobre 2022) a procedere con gli accordi stipulati. Sinora senza esito. Su questa situazione di stallo, e sul decennale ritardo di costruzione delle opere programmate in piazza Mazzotti, interviene il capo gruppo del Psd'az in Consiglio comunale Mariolino Andria, con un'interpellanza urgente al Sindaco e alla Giunta.

L'esponente sardista chiede «che vengano fornite al Consiglio e alla città notizie certe sullo stato del contenzioso tra Amministrazione comunale e SABA. Sulle possibilità di poter ancora eseguire il parcheggio interrato di piazza Monsignor Arcangelo Mazzotti, sulla riqualificazione dell’intera piazza (comprese le aree limitrofe), fondamentale per il rilancio del centro storico". Mariolino Andria pone l'accento su un altro aspetto, molto caro alla cittadinanza:"la valorizzazione dell’area intorno alla colonna e alla statua della Madonna Immacolata oggetto dell’Infiorata, un rito che nel 2013 fu occasione di ringraziamento per l’inserimento nel patrimonio mondiale dell’Unesco della Festa dei Candelieri». La cerimonia dell'Infiorata è uno degli elementi identitari della città di Sassari, che ogni anno si rinnova con l’omaggio floreale dei vigili del fuoco alla Vergine Immacolata.



