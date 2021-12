Ancora episodi inquietanti nel centro storico di Sassari. I teppisti non si fermano infatti neanche nelle festività natalizie. Ieri notte almeno una decina di auto in sosta sono state danneggiate da ignoti vandali in via Duomo e in piazza Colonia Mariana. I residenti sono sempre più disperati, dopo i continui episodi di criminalità che si verificano nel grande quartiere e nonostante una presenza e un controllo più massiccio e costante effettuato dalle forze dell'ordine.

"Siamo esterrefatti e sempre più disperati per ciò che continua ad accadere nel nostro centro storico - dicono in coro diversi cittadini - La sorveglianza è aumentata, ma il risultato è purtroppo sempre lo stesso: specie nelle ore notturne le nostre vie sono terra di nessuno. Probabilmente bisogna fare di più, anche all'interno delle famiglie o per migliorare il dialogo tra i residenti locali e i tanti extracomunitari che alloggiano negli appartamenti. Stiamo infatti arrivando ad un punto di non ritorno, in cui regna l'anarchia".

© Riproduzione riservata