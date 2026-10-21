Si è insediata, oggi a Sassari, la Commissione Disabilità. A Palazzo Ducale la rinascita formale, dopo oltre due anni, dell’organo che, secondo quanto stabilisce il regolamento, “ha tra i suoi compiti quello di dar voce ai bisogni delle persone con disabilità del territorio comunale”. Avvalendosi di campagne di sensibilizzazione, e interfacciandosi con sindaco, giunta e consiglio comunale, suggerendo proposte “nella fase di impostazione della proposta di bilancio preventivo annuale e pluriennale aventi ad oggetto interventi che coinvolgano le persone con disabilità”. Ermelinda Delogu, dell’associazione Progetto Lavor@bile Sardegna, è stata scelta all’unanimità come presidente della Commissione. mentre i vice sono Daniel Contu, dell’associazione Coros de fibro, e Francesco Favini, associazione Alzheimer Sassari. Gli altri componenti sono Amalia Annarita Rocco, associazione Basaglia, Loredana Biancu, associazione Bambini cerebrolesi Abc, Claudia Porcu, Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi. Poi Lucia Farci, associazione italiana Sclerosi multipla, Maria Vittoria Tortu, associazione Parkinson Sassari, Teresa Fais, associazione sarda Stomizzati, Claudia Demelio, Asl Sassari, Giuseppina Tanda, Ufficio Scolastico Regionale. Ne faranno parte anche i consiglieri comunali Chiara Musio e Pietro Pedoni.

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