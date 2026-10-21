Fertilia si prepara ad accogliere la seconda edizione sarda della Corsa del Ricordo, in programma domenica 25 ottobre, nell’anno in cui la borgata celebra i 90 anni dalla sua fondazione. L’iniziativa, promossa a livello nazionale da ASI in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD), rappresenta la nona tappa del circuito 2026, che si concluderà a novembre con gli appuntamenti di Milano e Latina.

La manifestazione unisce sport e memoria, con l’obiettivo di commemorare le vittime delle foibe e ricordare l’esodo delle popolazioni italiane dal confine nordorientale al termine della Seconda guerra mondiale. Un significato particolarmente sentito a Fertilia, città simbolo dell'accoglienza degli esuli giuliano-dalmati, arrivati nel 1948 da Chioggia a bordo di 13 pescherecci e protagonisti della rinascita della borgata. La partenza è fissata alle 10 da via Pola, nel cuore di Fertilia. Il percorso di 7,2 chilometri attraverserà il centro storico, tra edifici razionalisti e suggestivi scorci costieri.

A dare il via sarà il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, insieme ai rappresentanti delle associazioni e della comunità locale. La corsa è aperta a tutti, senza limiti di età né obbligo di tesseramento. Le iscrizioni si potranno effettuare direttamente domenica, dalle 8.30 alle 9.45, con una quota di partecipazione di 10 euro. L’evento è organizzato dal Comitato provinciale ANVGD di Sassari-Fertilia e da Fertilia Grandi Eventi APS, con il sostegno dell’ASD AlgheroMarathon.

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