Non è stata soltanto una manifestazione di sostegno alla fondazione Umberto Veronesi che da sempre sostiene la ricerca contro i tumori, ma a Sennori l’iniziativa Pittarosso Pink Parade è stata soprattutto un momento di solidarietà e di graamore. All’onda rosa che, domenica 18 ottobre, ha invaso il paese ha partecipato anche l’arcivescovo metropolita, monsignor Francesco Antonio Soddu. Con lui centinaia di donne, uomini, ragazze e bambini hanno camminato tutti insieme per la PittaRosso Pink Parade a sostegno della Fondazione Veronesi. L’iniziativa supporta attivamente il progetto Pink is Good, nato per finanziare le cure mediche e la ricerca scientifica contro i tumori femminili. La camminata ha visto un’adesione straordinaria, con la presenza anche dell’Amministrazione comunale, sempre pronta a supportare i temi della salute e della prevenzione. Il percorso si è poi concluso nel Parco Santa Vittoria, dove le partecipanti sono stati accolte da intrattenimento musicale e dai saluti della presidente Franca Fadda. A coronare la giornata di solidarietà è stata un’inaspettata sorpresa. Monsignor Francesco Antonio Soddu, ha infatti raggiunto il parco per benedire la manifestazione e regalare parole di incoraggiamento a tutte le partecipanti. Il sindaco Nicola Sassu, presente al fianco di monsignor Soddu e dell’Amministrazione Comunale, ha espresso gioia per questa visita, sottolineando come la presenza del Vescovo abbia arricchito di spiritualità e vicinanza un evento già profondamente carico di significato per l’intera comunità.

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