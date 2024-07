Un 55enne è morto a Sassari intorno alle 22.30 sotto i Portici Crispo. Mentre poco lontano, in piazza d'Italia, si svolgeva la rappresentazione dell'Otello, l'uomo, imprenditore piuttosto noto in zona e originario di Bonorva, è caduto d'improvviso sull'asfalto a due passi dalla pizzeria.

«Era molto rosso in faccia - riferiscono i testimoni - e non respirava». Il 55enne era con la famiglia in mezzo alle tante persone accorse ieri sera in centro.

Immediati i soccorsi del 118 e della polizia locale, già presenti sul posto. «Hanno tentato di rianimarlo per un'ora ma non c'è stato niente da fare». È accorso anche il sindaco Giuseppe Mascia, tra gli spettatori della vicina performance, che è rimasto per un'ora sul posto. L'uomo, coperto da un lenzuolo, è stato portato via intorno a mezzanotte.



