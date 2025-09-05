Consegna di droga sotto casa a Sassari. È stato arrestato dai carabinieri, ieri in centro storico, un 30enne ghanese che, ricevuta la chiamata dal cliente di turno, è sceso dalla propria abitazione dando la sostanza stupefacente.

I militari avevano notato il viavai e sono intervenuti arrestando l'extracomunitario in flagranza di reato, detenzione di droga ai fini di spaccio. Allo straniero hanno poi sequestrato 40 grammi circa di marijuana e un paio di grammi di cocaina.

Oggi è stato condotto in tribunale per la direttissima al termine della quale il giudice Giancosimo Mura ha disposto per l'indagato, difeso dall'avvocato Massimiliano Tore, l'obbligo di presentazione in caserma due volte alla settimana, misura sollecitata dal pm Antonio Piras.



