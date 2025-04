Cgil e Cisl Fp di Sassari lanciano subito un messaggio a Paolo Tauro, nuovo commissario di Asl 1, e Mario Carmine Antonio Palermo dell’Aou.

I due sindacati chiedono in un comunicato congiunto che «si apra subito una nuova stagione di relazioni sindacali esigibili, attraverso le quali ricercare congiuntamente soluzioni alle tante (“troppe”) criticità che stanno mettendo a dura prova il personale - costantemente oberato ed esposto a carichi di lavoro insostenibili – e non ultimo i cittadini più che mai costretti a subire le inefficienze e quindi i disagi di un sistema che abbisogna di una profonda riorganizzazione».

Le associazioni di categoria riferiscono di «inefficienze» dovute in particolar modo a un modello assistenziale «eccessivamente polarizzato sull’unico hub di II° livello (Aou), a discapito di un territorio sempre più depauperato a causa di scelte politiche sbagliate, che negli anni hanno indebolito gli ospedali di Alghero ed Ozieri con i rispettivi servizi territoriali».

Cgil e Cisl spingono per una accelerazione delle misure necessarie e vogliono un cambio di passo, sottolineano, «sui tempi e sui numeri in ordine al reclutamento del personale necessario per fronteggiare il famigerato fenomeno del sovraffollamento dei pronto soccorso e delle corsie ospedaliere. E a questo proposito basti pensare che anche oggi nell’area “medica” e nell’area “cuore”, e non solo, la capienza massima dei posti letto occupati ha imposto il ricorso all’utilizzo delle barelle e posti letto aggiuntivi».

