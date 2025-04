Le vie del Signore sono infinite e, appena meno numerose, lo sono anche quelle delle truffe. A Sassari c’è chi sta passando per le strade del quartiere di Latte Dolce chiedendo soldi con una buona causa apparente, ma in realtà falsa. Si porge infatti la mano, da riempire di banconote, per far passare la processione di Maria Ausiliatrice nella via. Le ultime segnalazioni arrivano da via Bellini, sempre con la stessa istanza. «Si comunica- avvertono i sacerdoti della chiesa di Nostra Signora di Latte Dolce, il parroco don Fabrizio Di Loreto e don Mirko Rosso- che nessuno della comunità salesiana sassarese ha autorizzato tale iniziativa».

I due preti invitano ad avvertire gli abitanti del quartiere di non consegnare soldi a nessuno di questi questuanti. «Noi non siamo soliti fare queste iniziative», riferisce don Fabrizio. Ma il mese mariano è alle porte e qualcuno, sembrerebbe, ha sentito odore di miracoli terreni e illegittimi.

