Allarme rientrato all’Aou di Sassari. Stamattina il cedimento di un pezzo di cornicione, sul lato della camera mortuaria dell’ospedale Santissima Annunziata, aveva portato all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco.

Un episodio che ha causato, comunica l’Azienda in una nota, «un danneggiamento della rete dell’aria compressa e una lieve perdita sulla linea dell’ossigeno». Secondo l’Aou, «sono state attivate tutte le procedure di sicurezza, con l’intervento di una ditta specializzata per la messa in sicurezza dell’area e con il reperimento di ulteriori scorte di ossigeno e aria compressa per garantire la massima sicurezza del sistema».

Nessuno stop dell’erogazione dei gas medicali, si rimarca poi insieme al fatto che i reparti hanno potuto ricevere con regolarità le forniture necessarie. «Anche il blocco operatorio è rimasto operativo per tutte le attività di emergenza e urgenza. Sono stati esclusivamente riprogrammati alcuni interventi ordinari, come misura precauzionale e nell’ottica di ridurre temporaneamente il consumo dei gas medicinali durante le operazioni di ripristino».

Rimosse le parti pericolanti dell’edificio si prevede il ripristino completo degli impianti entro domani. «L’Azienda - precisa il comunicato - ha già avviato ulteriori verifiche sulle facciate dell’edificio e proseguirà nei prossimi giorni con gli interventi necessari alla messa in sicurezza delle aree interessate, al fine di prevenire eventuali ulteriori criticità e garantire i più elevati standard di sicurezza per pazienti, operatori e cittadini». Nessuna conseguenze per le persone, rassicura l’Aou, e «tutte le attività assistenziali urgenti sono state garantite senza alcuna criticità». «Tutto sotto controllo», è la conclusione.

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