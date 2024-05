Cade un albero in via Coppino a Sassari e invade la corsia di marcia e le strisce pedonali.

Nel primo pomeriggio, forse a causa della pioggia insistente fin dalla prima mattina, un albero si è spezzato a metà cadendo sulla strada.

Per fortuna, al momento del crollo, non passava alcun pedone, motociclista o automobilista. Sul posto, per rimuovere l'ostacolo, sono arrivati i vigili del fuoco.

