Fermato dagli agenti della polizia locale di Sassari tenta la fuga e poi ferisce le forze dell’ordine. È successo giovedì a Sassari quando un 21enne algherese, a bordo di un monopattino, si è sottratto al controllo della Municipale provando poi a fuggire, venendo però subito raggiunto.

Bloccato, provocava ai danni di un poliziotto, dimenandosi, una contusione giudicata guaribile in tre giorni. Il giovane, che aveva con sé due tronchesi, è stato condotto, ieri in tribunale, alla direttissima di rito al termine della quale è finito in carcere a Bancali in esecuzione di una precedente misura di custodia cautelare per altri reati. La giudice era Valentina Nuvoli, il pm Angelo Beccu e l’avvocato difensore Valeria Testoni.

© Riproduzione riservata