Obbligo di dimora dalle 20 alle 6 per il 29enne arrestato ieri notte a Sassari dai carabinieri dopo che aveva forzato il posto di blocco in via Pascoli.

A disporlo il giudice Antonio Spanu, che ha anche convalidato l'arresto, al termine della direttissima, oggi nel tribunale del capoluogo turritano, in cui l'indagato era difeso d'ufficio dall'avvocata Costanza Uras.

Intorno alle 2.30 l'uomo, in stato di alterazione psicofisica, è stato inseguito dai militari fino in via Pavese dove avrebbe fatto manovra andando a sbattere in un frontale contro le forze dell'ordine opponendo poi resistenza e costringendo i carabinieri a mettergli le manette.

I carabinieri feriti, finiti al pronto soccorso, sono stati refertati con 5 giorni di cure. Il 29enne aveva con sé una quantità minima di cocaina.



