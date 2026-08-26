Imponente operazione dei carabinieri in centro storico a Sassari. Dalle 3.30 di stamattina è iniziata l’attività, coordinata dalla procura della Repubblica, e condotta dalla Compagnia di Sassari, supportata dai Cacciatori di Sardegna, dagli elicotteri provenienti da Cagliari e dai vigili del fuoco. Una ventina circa i fermi, diversi quelli a carico di extracomunitari ma anche di italiani, compiuti dai militari dell'Arma nelle zone teatro dell'operazione, denominata "Replay".

L'intervento ha avuto luogo in via San Donato, nella piazza sottostante, in via delle Muraglie e via La Marmora, oltre al presidio in corso Vittorio Emanuele, bloccato al traffico per circa un'ora. Sarebbero 45 i provvedimenti di perquisizione, poco più di 15 le ordinanze di custodia cautelare. Le attività dei carabinieri sono legate allo spaccio di droga che, come noto, ha in questa parte di Sassari Vecchia una delle sue centrali. I titolari dell'inchiesta sono i pm Giovanni Porcheddu e Giovanni Dore, che stamattina ha diretto le operazioni.



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