Si intitola “La sicurezza non spegne la musica” , l’incontro formativo per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, in programma domani, giovedì 29 gennaio, dalle ore 9.30, presso la discoteca Blu Star di Ossi. L’iniziativa è pensata per offrire ai ragazzi strumenti utili a riconoscere e gestire le emozioni nelle situazioni di panico, in particolare nei luoghi di intrattenimento, promuovendo comportamenti consapevoli e responsabili. L’incontro verrà aperto con i saluti della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “A. Gramsci” di Ossi, Marcella Fiori, e dell’assessora alla Cultura del Comune di Ossi, Maria Franca Campus. Interverranno sul tema Piero Muresu, gestore e rappresentante Silb Regione Sardegna; Cristiano Ceccarelli, psicoterapeuta, che affronterà il tema dell’autoregolamentazione emotiva dell’adolescente nelle situazioni di panico. È inoltre prevista la partecipazione del comandante della Stazione dei Carabinieri di Ossi, Maresciallo Leonardo Pintus, per un contributo dedicato agli aspetti legati alla sicurezza. Un appuntamento importante dedicato alla prevenzione, al benessere emotivo e alla sicurezza dei più giovani.

