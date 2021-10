Un bambino di soli 18 mesi è ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale di Sassari, per una overdose di eroina.

Il piccolo avrebbe trovato la droga in casa, l’avrebbe toccata per poi mettersi la mano in bocca, accusando subito un malore.

Dopo l’allarme lanciato dai genitori, di origine nigeriana e già noti alla forze dell’ordine proprio per indagini legate agli stupefacenti, il piccolo è stato soccorso e trasportato d’urgenza al Santissima Annunziata.

Qui i medici hanno attivato immediatamente i protocolli per salvargli la vita.

Dell’accaduto è stata anche avvisata la Questura, che ha avviato indagini, allertando la Procura, che potrebbe presto disporre provvedimenti nei confronti della madre e del padre del bambino.

