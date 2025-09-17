Sassari, bagno di folla per fermare il “genocidio” a Gaza: c’è anche il sindaco MasciaUn migliaio di persone hanno partecipato al corteo: «Noi non siamo indifferenti»
Un migliaio di persone a Sassari per dire basta al genocidio a Gaza. Bagno di folla per le strade del capoluogo turritano, grazie al corteo partito stasera da piazza del Comune e che, attraversato il centro storico, ha raggiunto piazza d'Italia.
Tra gli slogan "Palestina libera" e "Noi non siamo indifferenti", tra battiti di pentole e fischietti per tenere alta l'attenzione sul dramma in corso.
In mezzo alla folla anche il sindaco Giuseppe Mascia e il presidente del consiglio municipale Mario Pingerna a sostenere un'iniziativa che, a Sassari, va avanti anche da diverse domeniche, sempre in piazza d'Italia.