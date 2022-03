Una strana valigetta rossa depositata sul marciapiede davanti al cinema Cityplex in viale Umberto a Sassari ha fatto scattare l’allarme. Attimi di paura per i pasanti e i tanti curiosi che si sono fermati per assistere alla scena.

L'intervento degli artificieri del nucleo antisabotaggio dei carabinieri, che si è appena concluso, ha escluso che l’oggetto sospetto, lasciato incustodito davanti la multisala nascondesse un ordigno. La strada è stata chiusa al traffico dagli uomini delle forze dell’ordine:carabinieri, polizia di Stato e agenti della municipale hanno vietato l’accesso di via Politeama e viale Trieste. Bloccato il passaggio anche in via Adelasia.

I militari hanno utilizzato un robot radiocomandato per accertare il contenuto della valigetta, in seguito un artificiere ha proceduto alla verifica diretta. All’interno del bagaglio nessun esplosivo. La valigia era vuota. Immediatamente è cessato l’allarme e viale Trento è stata riaperta al traffico e tutto è ritornato alla normalità.

