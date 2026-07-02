Avvocato a processo per atti persecutori. Ieri in tribunale a Sassari la decisione del gup Sergio De Luca che ha rinviato a giudizio un 55enne sassarese che avrebbe vessato, dal 2023 al 2025, l’ex fidanzata.

Secondo le imputazioni, il professionista avrebbe spiato e pedinato la 30enne, talvolta travisandosi sotto un cappuccio, e mostrandosi in luoghi frequentati dalla presunta parte offesa. Sarebbe stato poi l’artefice dell’installazione di un dispositivo nell’auto dell’ex compagna per seguirne gli spostamenti.

Accusato di minacce e ingiurie, oltre che di aver schiaffeggiato la vittima in un paio di circostanze, l’uomo avrebbe seguito la donna, sulla propria moto, girando intorno all’auto di lei.

A difendere l’uomo l’avvocato Giacomo Baralla mentre la parte offesa si è costituita parte civile con la legale Paola Milia. Il processo si terrà davanti alla giudice Valentina Nuvoli.

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